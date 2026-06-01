Школу №21 в Подольске капитально отремонтируют в этом году

В корпусе школы №21 в подмосковном Подольске, расположенном на проспекте Юных Ленинцев, дом №90, продолжается капитальный ремонт. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент готовность объекта составляет 60%.

Работы ведутся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья. Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщила: «В настоящее время на объекте работают 50 человек, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций».

В процессе капитального ремонта будет проведен комплекс работ: утепление и обновление фасада и входной группы, замена систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей. Планируется благоустройство прилегающей территории. Для школы также закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.