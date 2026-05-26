Школу № 21 в Загорянском капитально отремонтируют в этом году

Пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства сообщила, что капитальный ремонт второго учебного корпуса средней школы № 21 на улице Свердлова в поселке Загорянский городского округа Щелково завершен на 70%.

Цель ремонтных работ — усовершенствовать функциональные возможности помещений, сделать их более комфортными и удобными для учащихся и педагогов. Здание школы, построенное в 1963 году, требует серьезного технического обновления.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1210 квадратных метров. Рабочим предстоит обновить и утеплить кровлю, произвести наружную облицовку фасадов, заменить внутреннюю отделку помещений, обустроить новые входные группы, заменить инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию). Кроме того, в обновленную школу приобретут новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.

Финансирование капитального ремонта проходит по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить работы планируют в августе 2026 года.