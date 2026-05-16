Завершение капитального ремонта в школе имени Н. З. Бирюкова запланировано на конец лета

В здании второго корпуса школы имени Н. З. Бирюкова на улице Иванова продолжаются ремонтные работы. На текущий момент строительная готовность достигла примерно 60%.

Специалисты активно занимаются отделочными, кровельными и фасадными работами. Параллельно идет устройство входных групп, замена окон и монтаж новых инженерных сетей. Проект предусматривает полную модернизацию коммуникаций. Кроме того, в школьном корпусе проведут ремонт всех помещений, а прилегающую территорию благоустроят.

Ежедневно на стройплощадке работают 60 специалистов и задействована одна единица техники. Все работы планируется завершить к концу лета, чтобы с сентября в школе могли начаться занятия.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».