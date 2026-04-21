Завершение капитального ремонта в поликлинике запланировано на 2027 год

В двухэтажном корпусе «В» медсанчасти №154 в городском округе Пушкинский полным ходом идет капитальный ремонт.

На первом этаже рабочие заняты очисткой помещения от строительного мусора. Обломки старой облицовки стен, полов и потолков грузят и вывозят самосвалами.

Второй этаж уже преобразился: заменены старые окна, сделана бетонная стяжка полов, начата укладка керамогранитной плитки. Смонтированы направляющие для стеновых панелей.

Начальник медсанчасти №154 Иван Богомолов подчеркнул, что строители идут строго по графику.

По завершении ремонта в здании откроется практически новая поликлиника, занимающая площадь почти 2000 квадратных метров. Финансирование работ осуществляет Федеральное медико-биологическое агентство России.