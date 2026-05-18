Завершение капитального ремонта в Одинцовской областной больнице

В селе Перхушково на Можайском шоссе, д. 4 подходит к концу капитальный ремонт стационара Одинцовской областной больницы. В 2026 году здесь откроется региональный центр сосудистой хирургии.

По словам начальника участка подрядной организации Ильдара Исянова, на улице ведутся работы по благоустройству территории: подготовка к укладке гранита у главного входа, брусчатки и асфальтированию. На всей территории будущего центра уже установлен бордюрный камень.

Внутри корпуса близятся к завершению работы по монтажу и наладке вентиляционного оборудования и системы теплоснабжения. В операционных и реанимации устанавливают и подключают к вентсистеме медицинские ламинары — специализированное оборудование с принудительной вентиляцией, создающее направленный поток стерильного воздуха.

Строители заканчивают установку медицинских и операционных настенных консолей и сборку системы подвода к ним медицинских газов. Всего в здании будет установлено 140 таких консолей. Они будут располагаться над каждой койкой в палатах, а также в перевязочных, процедурных и операционных кабинетах и в реанимации.

На первом этаже, где находится операционный блок, подрядчик заканчивает монтаж гипсометаллических листов (GML) — стеновых панелей для чистых зон. Предусмотрена и почти готова площадка у входа для машин скорой помощи. Для нее уже заказаны автоматические ворота, скоро начнется укладка гранита на пол площадки.

«Все основные работы произведены. Переходим на пусконаладочные работы», — отметил Ильдар Хайдярович.

В учреждении будут отделения нейрохирургии, реанимации и нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно-сосудистой хирургии, а также пять операционных. Сосудистый центр рассчитан на 163 койко-места.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются из регионального бюджета. Завершить реконструкцию планируют во втором квартале 2026 года.