Завершение капитального ремонта в Липицкой школе имени Тарасова близится

В Липицкой школе имени Тарасова в городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт. До сдачи объекта осталось чуть более трех месяцев.

Сейчас основные усилия направлены на монтаж вентилируемого фасада с цветными металлическими кассетами. Уже выполнено около 70% от общего объема работ. Руководитель строительства Леонид Сидельников отмечает, что главное преимущество такой технологии — долговечность и отсутствие необходимости в уходе.

Параллельно строители приступили к чистовой отделке. На 90% завершена укладка напольной плитки, идет подготовка стен под покраску на трех этажах. Электрики в здании подключают слаботочные системы.

Полностью заменены окна, монтируются противопожарные перегородки. Сегодня планируется завершить заливку входных групп.

Также уже приступили к благоустройству территории. На площадку заехал трактор. В планах — полная замена асфальтового покрытия дорог и пешеходных дорожек, установка новых бордюров, создание зеленых зон и клумб. Запланирована и модернизация спортивной площадки у школы — она будет современной, с резиновым покрытием.