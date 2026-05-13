Завершение капитального ремонта в Детской школе искусств «Гармония» запланировано на конец мая

В Детской школе искусств «Гармония», расположенной в городе Наро-Фоминск, завершается капитальный ремонт. Производитель работ Александр Данилов сообщил, что бригада приступила к финишному этапу.

По центральной входной группе укладывается брусчатка, ведется монтаж кровли козырька и установка металлических ограждений. Старый пандус справа от центрального входа демонтирован, новый — перенесен на левую сторону и частично покрыт брусчаткой.

Помимо центрального входа, ведутся работы по оснащению еще двух входов — справа от здания и слева (вход в актовый зал). Там уже выполнены пандусы, сейчас устанавливаются перила.

В актовом зале монтируют каркас для навесного потолка, прокладывают инженерные системы и устанавливают светильники. Пол уже готов, скоро приступят к чистовой отделке стен и укладке линолеума и ковролина. Штукатурные работы полностью завершены.

Отделка лестничных пролетов в финальной стадии. Осталось покрыть декоративной штукатуркой запасной вход и установить перила на лестничных маршах.

По словам Александра Данилова, график не нарушен. Инвестор планирует завершить все работы до конца мая 2026 года. После этого Детская школа искусств «Гармония» примет воспитанников в обновленных интерьерах.