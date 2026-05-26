Завершение капитального ремонта центра культуры имени Кекушева в Ивантеевке

Капитальный ремонт центра культуры имени Кекушева в городе Ивантеевка близится к завершению. Готовность объекта уже достигла 99%. В здании почти закончена уборка, идет настройка светового и звукового оборудования, а в зрительном зале уже установлены новые кресла.

Как сообщил представитель компании «Интеграция» Денис Голубев, на объекте сейчас трудятся шесть человек. Двое из них занимаются клинингом помещений и завершают небольшие отделочные работы, еще четверо — технической частью. Специалисты настраивают оборудование и готовят к монтажу шторы, кулисы и сценические задники.

Внутри здания остается полностью завершить уборку и обеспылить помещения. На прилегающей территории рабочим предстоит частично переложить тротуарную плитку, заделать швы, распределить грунт и посеять траву.

На фасаде уже установлены осветительные приборы, световая вывеска дома культуры и знак с номером здания. Кроме того, смонтированы камеры видеонаблюдения — как внутренние, так и системы «Безопасный регион».

Завершить все работы и подготовить объект к сдаче планируют в период с 10 по 15 июня.