Центр детского творчества в Коломне капитально отремонтируют в этом году

В городе Коломна на улице Девичье Поле, дом 7, завершается капитальный ремонт Центра детского творчества. Все основные строительные и отделочные работы внутри здания уже выполнены.

В ходе капитального ремонта в двухэтажном здании 1980 года постройки заменили кровлю, окна, двери и напольные покрытия. Были проведены масштабные внутренние работы: демонтирована старая штукатурка, установлены СМЛ-панели и гипсокартон, смонтированы подвесные потолки, системы освещения, вентиляции и слаботочные сети. Также обновлены инженерные коммуникации.

Здание полностью перепланировано: из бывшего детского сада оно превратилось в современный Центр детского творчества с новыми помещениями и измененными функциональными зонами. Фасад утеплен и облицован металлическими кассетами, выполнено архитектурное оформление входных групп.

Внутренние пространства полностью готовы к эксплуатации. Скоро будет завершена поставка мебели и оборудования. Работы по благоустройству прилегающей территории будут выполнены весной, а равнение территории и озеленение планируется завершить к началу лета.

После окончания всех этапов Центр детского творчества станет современным и комфортным пространством для занятий более чем полутора тысяч детей. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — середина 2026 года.