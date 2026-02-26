Завершение капитального ремонта стадиона на улице Чайковского в этом году

На улице Чайковского продолжается капитальный ремонт городского стадиона. Сейчас строительная готовность объекта превысила 13%. На площадке работают 23 специалиста, которые завершают демонтажные работы и занимаются ремонтом кровли.

Параллельно строители занимаются устройством сетей холодной и горячей воды, а также канализации. Уже установлена новая система отопления на первом этаже и в подвале. Основание новых трибун на 1500 мест было забетонировано с помощью автокрана и автобетоносмесителя.

Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля. Вместо газона здесь уложат профессиональное искусственное покрытие, пригодное для игр в любое время года. На стадионе будут проводиться матчи по футболу и регби. Также планируется обустройство открытых теннисных кортов, тира, плоскостных сооружений и более 17,5 тысяч квадратных метров территории, включая футбольные поля и хоккейную коробку.

Капитальный ремонт стадиона проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» по поручению губернатора Андрея Воробьева.