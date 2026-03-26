Завершение капитального ремонта школы в селе Липицы запланировано на 2026 год

Сейчас рабочие устанавливают новые окна во всем здании, включая спортивный зал. Фасад утепляют и готовятся к его облицовке. На втором и третьем этажах активно проводят чистовые работы: стены уже оштукатурены, уложено основание для напольной плитки.

После схода снега планируется благоустройство прилегающей территории: ремонт дорожек и создание новых клумб. Школа, построенная в 1970 году и имеющая площадь 3200 квадратных метров, будет полностью обновлена к 1 сентября 2026 года. В планах — замена фасада и кровли, всех коммуникаций, окон и дверей, а также обновление мебели и поставка современного оборудования.

По словам руководителя строительства Леонида Сидельникова, все работы идут согласно графику. Во время ремонта занятия проходят в здании интерната, сельского клуба и дошкольных отделений. Ученики вернутся в школу, отвечающую всем современным стандартам, 1 сентября.