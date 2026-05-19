Завершение капитального ремонта школы в Лобне запланировали на 2026 год

В городском округе Лобня на улице Мирная, 24а, продолжается капитальный ремонт школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова. По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, стройготовность объекта достигла 62%.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте трудятся 75 человек и задействована 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы и сейчас занимаются отделкой и общестроительными работами. Параллельно ведутся ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций и оконных блоков.

Площадь здания составляет 4446,5 кв. м. В планах — ремонт кровли, утепление и обновление фасада и входной группы, замена систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей. Также предусмотрены внутренние ремонтные работы. Для школы будет закуплена новая мебель и оборудование. Будут проведены работы и на территории учреждения.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.