Завершение капитального ремонта школы в Королеве запланировано на текущий год

В школе №13 городского округа Королев продолжается капитальный ремонт. 21 января рабочие приступили к разборке внутренних кирпичных стен на всех трех этажах здания.

Ремонт школы начался в декабре прошлого года. Первоначально демонтаж перегородок не планировался, однако ветхость стен потребовала их разобрать. На объекте работают 10 человек, которые разбирают стены и полы, собирают и вывозят строительный мусор.

Начальник участка Артем Кременский сообщил, что в здании полностью обновят фасад и кровлю, поменяют входные группы, установят новые окна и двери. Также заменят инженерные и вентиляционные сети и сантехнику. Завезут новую мебель и оборудование.

Здание построено в 1964 году и имеет площадь более 4200 квадратных метров. Внутренняя отделка начнется в первом квартале текущего года.