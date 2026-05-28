Завершение капитального ремонта школы №7 в Кашире запланировано на 2026 год

В городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт средней школы № 7, расположенной на улице Центральной, 17. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 51%.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщила, что «в настоящее время строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, приступили к благоустройству прилегающей к школе территории».

В рамках капитального ремонта планируется провести кровельные и фасадные работы, установить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнить внутренние работы. Кроме того, будет осуществлено благоустройство прилегающей территории, закуплена новая мебель и оборудование.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.