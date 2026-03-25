Школу №1 в Королеве капитально отремонтируют в этом году

В здании школы №1 на Октябрьской улице идет капитальный ремонт. Площадь трехэтажного здания превышает 5,7 тысячи квадратных метров, и на данный момент готовность составляет 75%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета. На объекте монтируются инженерные сети, устанавливаются двери и ведутся отделочные работы.

Параллельно с ремонтом в школе реализуется уникальный проект: на стенах здания художники под руководством Алексея Шилова создают рельефные картины, посвященные истории космонавтики. Общая площадь проекта составляет около 160 квадратных метров. Мастера используют технику сграффито для создания изображений, которые оживляют страницы истории освоения космоса.

Завершить все работы планируется в июле 2026 года. После ремонта школа станет современным и комфортным образовательным пространством с информационно-библиотечным центром и площадками для реализации творческих идей учеников.