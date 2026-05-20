Завершение капитального ремонта школы № 2 в Лобне планируется летом

В городе Лобня близится к завершению капитальный ремонт школы № 2. Руководитель проекта дирекции заказчика капитального строительства Московской области Николай Остроухов сообщил, что строительная готовность объекта достигла 72%. Ежедневно на площадке трудятся 70 человек, включая отделочников, инженерных специалистов и рабочих по благоустройству.

Фасад здания готов на 85%, осталось лишь смонтировать перфорированные листы — дизайнерскую отделку. Здание выполнено в цветах брендбука Московской области, а дизайн согласован с логотипом компании «Мострансавто».

Внутри помещений завершается чистовая отделка. На втором и третьем этажах, а также частично на первом уложено напольное покрытие, готовность составляет около 95%. В санузлах стены уже облицованы плиткой в дизайнерском стиле. Специалисты монтируют инженерные коммуникации, слаботочные сети (система «Безопасный регион») и электрику.

На прилегающей территории началось благоустройство: снимают растительный слой, укатывают основание под пожарные проезды, укладывают щебень и песок. На тротуарах появится брусчатка, асфальт будет только на проездах.

По словам Остроухова, благоустройство планируют завершить к 1 июля. После этого останется только установить пищевое оборудование, оснастить актовый зал и наполнить классы.