Озерскую больницу в Коломне отремонтируют к сентябрю

В Озерах городского округа Коломна на улице Ленина, 73а, стр. 3, продолжаются работы по капитальному ремонту Озерской больницы «Коломенской ЦРБ». По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, на данный момент работы выполнены на 85%.

На объекте трудятся более 50 человек. Строители занимаются монтажом инженерных систем, укладывают напольное покрытие из керамогранита, выравнивают поверхности стен и потолков на лестничных клетках, а также монтируют подвесные потолки.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет бюджетных средств.