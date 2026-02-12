Завершение капитального ремонта «Липицкой школы» запланировано на 2026 год

В селе Липицы на площади 178 Авиаполка продолжается капитальный ремонт «Липицкой школы». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы проходят в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас в здании ведутся демонтажные, общестроительные и отделочные работы. Площадь объекта составляет 3230 квадратных метров. В планах — ремонт кровли, утепление и обновление фасада и входной группы, замена систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей. Также будут проведены внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Изменения коснутся и территории вокруг учреждения.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.