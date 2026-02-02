Гимназию № 2 в Красногорске капитально отремонтируют к сентябрю

В Красногорске на улице Кирова, дом 23, в учебном корпусе № 3 гимназии № 2, продолжаются работы по капитальному ремонту. Строители работают над тем, чтобы закончить все необходимые мероприятия в срок.

По словам представителя подрядной организации Алексея Проничева, на объекте задействовано 30 рабочих и одна единица техники. Основной этап демонтажа старых конструкций выполнен уже на 80%.

Сейчас бригады активно восстанавливают здание: возводят новые стены и перегородки, штукатурят их. Параллельно идет укладка плит пола в спортивном и актовом залах.

Одновременно с этим ведется монтаж всех инженерных систем: рабочие прокладывают электричество, сантехнику, систему отопления, слаботочные сети и устанавливают пожарную сигнализацию. Строительный мусор вывозится и утилизируется.

Алексей Проничев заверил, что работы идут строго по графику. Завершение капитального ремонта гимназии планируется на сентябрь 2026 года, чтобы учебное заведение могло вовремя принять учеников к новому учебному году.