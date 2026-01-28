Детский сад при школе №7 Наро-Фоминске отремонтируют до конца 2026 года

На улице Школьной в городском округе Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №7. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, подрядчик уже наполовину завершил демонтажные работы и скоро приступит к отделке.

Ремонтные мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании площадью 921,3 кв. м планируется обновить фасад и кровлю, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Помимо этого, пройдут работы по обновлению внутренних помещений, включая пищеблок, благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.