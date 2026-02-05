Завершение капитального ремонта детского сада в Чехове планируется в марте

Начальник строительного участка подрядной организации Олег Тулатов сообщил, что работы в пищеблоке выполнены на 90%. Там установили навесной потолок, облицевали стены и полы плиткой, проложили инженерные сети. Также обновили окна, освещение, проводку и пожарную сигнализацию.

В пищеблоке уже разместили необходимую мебель и оборудование: столы, стеллажи, электроплиту. Смонтировали систему вытяжки и вентиляции, а также частично — раковины для мытья рук и посуды. Завезено остальное оборудование, скоро начнут его устанавливать.

Кроме того, в пищеблоке монтируют автономный бойлер для нагрева воды на случай отключения централизованного горячего водоснабжения.

Ранее рабочие полностью остеклили здание, заменили все пластиковые окна, подключили освещение и проложили электрические кабели. Также подготовили все внутренние системы тепло- и водоснабжения, установили батареи отопления.

Снаружи полностью заменили покрытие на плоской кровле, установили новое ограждение, закончили фасадные работы, обновили детские площадки, теневые навесы и пешеходные дорожки.

Здание построено в 1965 году, и его обновление давно назрело. Детский сад включен в государственную программу Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Реконструкцию финансируют из регионального бюджета. Ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию планируют в марте этого года.