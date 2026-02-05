Завершение капитального ремонта детского сада в Апрелевке

В городе Апрелевка капитальный ремонт детского сада № 22 при «Апрелевской школе №3» близится к завершению. Работы идут с опережением графика, что позволяет подрядчику тщательно следить за качеством на каждом этапе.

На данный момент здание защищено новой кровлей, работы по которой выполнены полностью. Внутри заменены все неисправные инженерные системы: канализация, холодное и горячее водоснабжение готовы к использованию. Старые конструкции полов демонтированы, основание очищено и подготовлено для заливки новой стяжки. Возведены новые перегородки, мастера приступили к внутренней отделке помещений.

Сейчас основное внимание уделяется двум важным задачам: завершению монтажа новой системы отопления и установке современных стеклопакетов. «Мы на финальном отрезке, — отмечает прораб объекта Александр Кряквин. — Здание уже под новой крышей, основание пола подготовлено, перегородки возведены, основная «начинка» смонтирована».

Параллельно начнется благоустройство прилегающей территории. Заменят асфальтовое покрытие дорожек и игровых площадок, установят новые бордюры, приведут в порядок газоны и зеленые насаждения. Также запланировано обновление малых архитектурных форм.

К началу нового учебного года воспитанников детского сада ждет полностью преображенное пространство — теплое, светлое, безопасное и современное как внутри здания, так и на улице. Работы выполняются в рамках государственной программы по развитию социальной инфраструктуры.