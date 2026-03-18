Завершение капитального ремонта детского сада «Ручеек» запланировано на конец 2026 года
В 3-м Акуловском проезде округа Пушкинский продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5. Согласно сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта превысила 51%.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Семья».
«На площадке 40 рабочих и 1 единица техники. Ведутся внутренние отделочные работы, замена устаревших инженерных коммуникаций, фасадные и кровельные работы», — сообщила пресс-служба ведомства.
Строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности в здании детского сада, построенного в 1962 году. Работы проводятся во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию благоустроят. Общая площадь объекта составляет 1050,6 квадратных метров.