Подмосковье приняло участие в международном форуме «Экология»

В Москве близится к концу XVII Международный форум «Экология», который служит платформой для обсуждения вопросов рационального природопользования. По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция с инициативами, направленными на улучшение экологической ситуации.

На второй день форума заместитель министра экологии и природопользования Московской области Денис Савченков поделился успехами в области цифровизации государственных услуг в регионе. Он отметил, что уже оцифровано 84% услуг, что позволяет обрабатывать более 100 тысяч запросов в электронной форме ежегодно.

«Цифровизация — это не просто тренд, а реальный инструмент, который уже сегодня делает работу прозрачнее, быстрее и удобнее», — подчеркнул Денис Савченков.

Среди достижений также запуск уникального для России сервиса для конкурсных управляющих на портале Госуслуг, который позволяет получить данные о технике должника всего за пять кликов. Кроме того, в этом году была реализована система паводковой сигнализации, обеспечивающая круглосуточный мониторинг уровня воды.

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан: разработан голосовой помощник, который автоматически принимает обращения и экономит более 8030 часов рабочего времени ежегодно.