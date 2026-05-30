Завершение фасадных работ в доме №14 микрорайона имени Маршала Катукова

В микрорайоне имени Маршала Катукова близится к завершению реконструкция дома №14. На текущий момент степень готовности объекта превышает 90%. Строители активно работают над фасадом здания и проводят реконструкцию парапетной кровли, включая замену водосточной системы.
Применение технологии бескаркасного фасада позволяет придать типовой городской девятиэтажке современный облик и улучшить теплоизоляцию. Специалисты продолжают обновлять стеклопакеты в местах общего пользования и завершают отделку отдельных участков. Кроме того, в доме полностью меняют водосточную систему, устанавливая новые трубы и крепления.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте