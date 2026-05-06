Завершен монтаж пролетных строений путепровода у деревни Лукино

На 95-м километре Старосимферопольского шоссе строители завершили монтаж пролетных строений путепровода. Об этом сообщил начальник участка Владислав Пухальский.

Для монтажа пролетного строения весом 40 тонн использовался кран грузоподъемностью 250 тонн. Конструкция установлена на первую и вторую опоры. Общий вес пролетного строения составляет 360 тонн.

После завершения монтажа пролетного строения рабочие приступят к сооружению армогрунтовой стенки со стороны первой опоры. Армогрунтовая стенка служит укреплением откоса будущих подходов к путепроводу.

На участке трудятся 20 человек в дневную смену и четыре человека в ночную. В работе задействованы пять единиц техники: два экскаватора, два подъемных крана и асфальтовый каток.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Открытие движения по путепроводу запланировано на сентябрь 2026 года.

Для водителей организованы объезды: северный — через местечко Данки, поселок Шарапова Охота и поселок Пролетарский; южный — через деревню Бутурлино и деревню Нефедово.