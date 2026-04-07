Завершен черновой этап ремонта в музыкальной школе

В здании музыкальной школы завершился важный этап капитального ремонта. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 33%.

Специалисты провели ряд необходимых работ: демонтаж, укрепление фундамента и колонн, восстановление пристройки, оштукатуривание фасада здания. На данный момент на объекте задействовано 25 человек, включая инженеров.

В ближайшее время рабочие приступят к заливке перекрытий левого крыла площадью примерно триста квадратных метров. После этого работы продолжатся в правом крыле. До конца месяца планируется завершить монтаж металлоконструкций, а затем приступить к утеплению внешних стен и монтажу внутренних инженерных коммуникаций.

Для музыкальной школы закупят и установят новое оборудование и мебель. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Капитальный ремонт музыкальной школы осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.