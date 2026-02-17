Гала-концерт фестиваля «Хрустальный лед» пройдет в Подмосковье 23 февраля

23 февраля пройдут заключительный отборочный этап и гала-концерт I областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отборочный этап начнется в 12:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Перед зрителями выступят фигуристы-любители, и лучшие из них примут участие в гала-концерте. Завершится мероприятие ледовым спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

Гала-концерт пройдет в этот же день в 16:00 в Центральном парке города Пушкино. Зрителей ждут выступления конкурсантов, которые поборются за звание лучших, и ледовый спектакль Ильи Авербуха с участием профессиональных фигуристов и звезд фигурного катания.

Оценивать выступления конкурсантов вместе с художественным руководителем проекта будут чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Подробная информация размещена на сайте.

Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.