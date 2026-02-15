Завершатся ледовые спектакли «Сказ о Руси» в Московской области

В ближайшие выходные, 14 и 15 февраля, в Московской области пройдут заключительные представления ледового спектакля «Сказ о Руси», организованного Ириной Слуцкой. Мероприятия запланированы в Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске и в Городском парке Солнечногорска.

Вместе с Ириной Слуцкой на льду появятся звезды фигурного катания, призеры Олимпийских игр и чемпионы России и Европы: Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие профессиональные спортсмены.

Расписание представлений:

* 14 февраля в 17:00 — Центральный парк имени В. В. Воровского, Наро-Фоминский городской округ; * 15 февраля в 17:00 — Городской парк, городской округ Солнечногорск.

Вход на мероприятия свободный, возрастное ограничение 0+.

Подробности можно узнать в сообществе организатора мероприятий во [«ВКонтакте»](https://vk.com/mosoblpark?ysclid=mj03jjwfyw715827840) и в [Telegram-канале](https://t.me/mosoblpark?ysclid=mj03jl29zl694360232).

Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона.