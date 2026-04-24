Завершат строительство школы в Павшинской пойме в третьем квартале

В Павшинской пойме близится к завершению строительство новой школы. Рабочие заканчивают внутреннюю отделку помещений и прокладывают кабели для электроснабжения и слаботочных систем. На территории уже работают геодезисты, которые готовят площадку для возведения ограждения.

Школа будет состоять из двух блоков: один рассчитан на 400 мест для начальных классов, другой — на 700 мест для средних классов. Помимо обычных учебных кабинетов, в школе будут помещения для изучения естественных наук, мастерские для работы с тканью, деревом и металлом.

Также в школе предусмотрены актовый зал на 400 зрителей со сценой и костюмерными комнатами, библиотечный центр, два спортивных зала и столовая на 500 мест. На прилегающей территории сделают игровые и спортивные площадки, обустроят пространства для общешкольных мероприятий и зоны отдыха.

Все работы планируют завершить в третьем квартале текущего года, после чего школу начнут готовить к торжественному открытию.