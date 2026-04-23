Завершат строительство детского сада в жилом комплексе «Егорово Парк»

Завершаются общестроительные работы в детском саду жилого комплекса «Егорово Парк». Рабочие сейчас занимаются благоустройством прилегающей территории: уложили покрытие для спортивных и игровых зон, установили детские площадки и лавочки. Ведутся работы по монтажу ограждений и обустройству пешеходных дорожек.

Для каждой группы детей создадут индивидуальные игровые площадки с различными игровыми комплексами, домиками-беседками, песочницами и лабиринтами. Территорию планируют комплексно озеленить: высадят молодые деревья и кустарники, обустроят газон и цветники.

В здании нового детского сада оборудовали 12 групповых помещений со спальнями, игровыми, буфетами, раздевалками и санузлами. Для детей сделали просторные физкультурный и музыкальный залы, а также комнаты для кружков. В садике предусмотрены кабинет логопеда, медпункт и пищеблок. Во всех помещениях первого этажа есть теплые полы. Для каждой группы создан индивидуальный дизайн интерьера в светлых пастельных тонах с яркими цветовыми акцентами.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2026 года.