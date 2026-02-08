Завершат капремонт моста в деревне Усть-Пристань в мае этого года

В Дмитровском округе в деревне Усть-Пристань специалисты подрядной организации почти завершили реконструкцию моста на трассе Рогачево — Нижнево. Длина сооружения составляет почти 50 метров. Рабочие уже установили новые бетонные плиты, опоры и ростверки ригелей, а также завершили укладку дорожного полотна.

На транспортном сооружении уже открыто двухстороннее автомобильное движение. Параллельно специалисты возводят пешеходные лестницы по обеим сторонам моста. Впереди еще работы по укреплению конструкции объекта, водоотведению и благоустройству.

По словам местной жительницы Ольги Наумушкиной, старый мост был весь в дырах, и движение по нему в последние годы было небезопасным. Мост в деревне Усть-Пристань построен в 1964 году и уже давно нуждался в ремонте.

Завершение капитального ремонта запланировано на май этого года. Реконструкцию сооружения подрядчик ведет по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и под контролем специалистов регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.