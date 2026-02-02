Капитальный ремонт музыкальной школы в Пущине завершат в этом году

В этом году в подмосковном Пущино планируют закончить капитальный ремонт музыкальной школы имени А. А. Алябьева. Работы проводят в рамках национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание школы построили в 1978 году, его площадь превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Оно расположено в микрорайоне В, дом 21б.

«На данный момент на объекте завершаются демонтажные работы и продолжаются общестроительные работы», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В ходе ремонта специалисты обновят фасад, кровлю и входную группу. Также полностью заменят инженерные коммуникации, сантехнику, двери и окна. После завершения основных работ учреждение получит новую мебель и современное оборудование.

Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории — пространство вокруг школы станет более комфортным и безопасным для учащихся и педагогов.