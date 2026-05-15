Завершаются работы по капитальному ремонту колледжа «Подмосковье» в Химках

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители выполнили кровельные и фасадные работы, провели чистовую отделку помещений. Также они обустроили входную группу, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. В пищеблоке проведена модернизация: поставлено новое оборудование и мебель. Кроме того, благоустроена территория вокруг колледжа, обновлены зоны отдыха и спорта.

Открытие обновленного колледжа запланировано на 1 сентября.