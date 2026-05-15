Завершаются работы по капитальному ремонту колледжа «Подмосковье» в Химках
В городском округе Химки подходит к концу капитальный ремонт колледжа «Подмосковье». Подрядчик завершает пусконаладочные работы, строительная готовность объекта достигла 97%, сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.
Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Строители выполнили кровельные и фасадные работы, провели чистовую отделку помещений. Также они обустроили входную группу, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. В пищеблоке проведена модернизация: поставлено новое оборудование и мебель. Кроме того, благоустроена территория вокруг колледжа, обновлены зоны отдыха и спорта.
Открытие обновленного колледжа запланировано на 1 сентября.