Завершаются ключевые этапы капремонта в детской школе искусств в поселке ВУГИ

В детской школе искусств поселка ВУГИ активно ведутся ремонтные работы. На данный момент на строительной площадке уже демонтированы старые конструкции. Специалисты занимаются устройством стропильной системы и монтажом перекрытия первого этажа в пристройке.

В скором времени начнутся работы по замене инженерных сетей. В рамках капитального ремонта планируется замена кровли, внутренних перегородок, окон и дверей в здании школы. Фасад будет отремонтирован, утеплен и обшит современными материалами. Все инженерные коммуникации и сантехника подлежат полной замене.

На последних этапах будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории, а также закупка нового оборудования и мебели для школы.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».