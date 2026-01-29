Ремонт в участковой больнице села Осташево завершат к маю

Специалисты завершили монтаж инженерных коммуникаций в коридорах корпуса стационара и проложили слаботочные сети. Теперь они приступили к установке фальшпотолка — современной легкой металлической конструкции. Она не только закроет инженерные системы здания, но и украсит облик помещений. В едином стиле с потолочной конструкцией будут установлены современные светодиодные светильники, которые обеспечивают мягкий ровный свет и экономят электроэнергию.

Параллельно на панелях фальшпотолка специалисты монтируют оконечные элементы различных систем, включая диффузоры вентиляции и дымовые извещатели охранно-пожарной сигнализации. Металл делает декоративную конструкцию практичной, надежной и долговечной.

Пока обновленный интерьер больницы можно увидеть только на первом этаже корпуса. Однако начальник участка компании-подрядчика Сергей Чукалов сообщил, что все строительно-монтажные и отделочные работы будут завершены до 29 мая.