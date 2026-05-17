Завершающий день танцевальных соревнований пройдет во Дворце спорта «Лобня»

Во Дворце спорта «Лобня» подходит к концу важное событие в мире танцевального спорта — Всероссийские соревнования. В финальный день на паркет выйдут спортсмены разных возрастов: дети, подростки и взрослые. Они продемонстрируют свое мастерство в исполнении европейской программы.

Среди участников — пара из Новосибирска: Дмитрий Борисов и Агата. Они танцуют вместе более четырех лет и уже два года выступают в категории «Юниоры-1». Дмитрий с детства увлекается танцами, а Агату в спорт привели родители-тренеры. Пара признается, что им больше нравится танцевать европейскую программу: «Она у нас лучше получается, там музыка и движения красивые», — поделился Дмитрий.

За четыре дня соревнований на паркет вышли более 650 пар из 53 регионов страны. Всероссийские соревнования по танцевальному спорту, брейкингу и акробатическому рок-н-роллу часто посвящают литературным или музыкальным произведениям. Это мероприятие организаторы решили связать с романом Льва Толстого «Война и мир» и первым балом Наташи Ростовой.