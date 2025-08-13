Завершающая смена началась в детских в лагерях Подмосковья

Завершающая смена началась в детских лагерях Подмосковья. Она продлится до 30 августа. Для ребят проведут спортивные турниры, мастер-классы и конкурсы.

Этим летом после долгого перерыва в Подмосковье заработали два подмосковных детских лагеря: «28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске и «Лесная поляна» в Коломне.

«Этим летом в наших лагерях в Волоколамске и Коломне отдыхают дети из Московской, Белгородской и Курской областей. В общей сложности за лето здесь по бесплатным путевкам отдохнули около 1,5 тысячи ребят», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ходе четвертой смены ребята продолжат посещать мероприятия и активности, которые направлены на развитие физических навыков и укрепление дружеских связей. В программу войдут спортивные соревнования, мастер-классы, экскурсии, конкурсы и многое другое.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года на территории лагерей работал пункт временного размещения для переселенцев из Донбасса.