Новую школу в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске откроют в сентябре

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в Красногорске строят современную школу на 825 мест. Она почти готова, открытие намечено на 1 сентября.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил ремонт дорог и благоустройство в деревне Сабурово. В этом году здесь приведут в порядок пять дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд для всех. В том числе и для ребят, для которых возводят новую школу.

Сейчас у учебном корпусе рабочие устанавливают инженерные сети, монтируют лифты и занимаются отделкой. Во дворе возвели стадион, которым смогут пользоваться все жители района. В строительстве задействовали более 200 рабочих и пять спецмашин. Школа почти готова и будет сдана в срок.

«Мы к 1 сентября сдаем четыре большие школы. Всего в планах в 2024 году открыть пять школ и 13 детских садов», — рассказал глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

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