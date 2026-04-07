Завершается строительство гостиничного комплекса в Истре

На берегу Истринского водохранилища завершается строительство крупного гостиничного комплекса с более чем 300 номерами и бутик-коттеджами. Комплекс расположится на территории около 55 гектаров и предложит отдыхающим два независимых мира отдыха: для семей и для тех, кто ищет тишины и восстановления.

В семейной зоне курорта предусмотрены ресторан, спа-комплекс с детским и взрослым бассейнами, игровой центр для детей от 0 до 17 лет с профессиональными нянями и аниматорами. Также на территории будут площадки для активных игр и спорта, семейный пляж с безопасной средой для детей и комфортного отдыха родителей.

Для взрослых пространство курорта создано с акцентом на восстановление. Здесь построят спа-комплекс со всесезонным бассейном, пляж на берегу водохранилища, тропы для прогулок по лесу, ресторан с концепцией здорового питания, фитнес-зал и пилатес-студия.

Внутри гостиницы специалисты завершают строительно-отделочные работы. Сегодня сотрудники приступили к финальному этапу благоустройства территории. Рабочие обустраивают вертикальную планировку возле отеля, распределяя песок и подготавливая поверхность для укладки рулонного газона. На другом участке бригада начала обустройство детских площадок.

По словам руководителя проекта службы технического заказчика ООО «Никитский берег» Владимира Литвинкова, работы выполнены на 98%. Сдана в эксплуатацию вся инженерная инфраструктура: энергоцентр с газогенераторными установками, водозаборный узел с подземной насосной станцией пожаротушения, КНС и очистные сооружения. Этим летом комплекс начнет принимать отдыхающих.

Работу гостиничного комплекса обеспечат более 400 сотрудников. Строительство проходит за счет частных инвестиций.