Более 130 семей переедут из аварийного жилья в новый дом в Рошале
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Рошале. Ключи от новых квартир до конца третьего квартала 2024 года получат 135 семей.
«В пятиэтажной новостройке на улице Свердлова продолжаются фасадные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Рабочие приступили к отделке квартир и мест общего пользования», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.
Новоселами станут жители 20 домов на улице 3-го Интернационала и Коммунаров, а также поселков Пустоши и Бакеево.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.
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