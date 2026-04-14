Завершается капитальный ремонт стадиона «Строитель» в Клину

В городском округе Клин подходит к концу долгожданный капитальный ремонт центрального стадиона «Строитель». Подрядчик завершает последние работы, и вскоре обновленный стадион снова откроет свои двери для спортсменов. Общая площадь объекта составляет 26 тысяч квадратных метров.

На поле площадью 7,8 тысячи квадратных метров уже уложен искусственный газон с ворсом 60 миллиметров. Вокруг поля установлены четыре 25-метровые мачты энергосберегающего освещения.

Специалисты наполовину сварили и смонтировали новые трибуны. В ближайшее время они установят крышу, все 1008 сидений и комментаторскую будку, которой на стадионе не было с 1964 года.

На универсальных площадках для баскетбола и мини-футбола рабочие сделали основание и застелили его спортивной крошкой из резины. Впервые установлено оборудование для различных видов спорта: прыжков в высоту с шестом, толкания ядра, прыжков в длину с разбега, прыжков в высоту без шеста и для бега с препятствиями с ограждением в виде съемных барьеров. Также здесь появилось электронное информационное табло для соревнований по легкой атлетике и футболу.

В двух зданиях рядом со стадионом строители завершили отделку помещений для тренеров и спортсменов в фирменной стилистике Мособлспорта. Установлены пластиковые окна, радиаторы, проведена новая электрика и инженерные сети, подключены современные светильники, расставлена удобная мебель. Также есть места для футболистов в раздевалках, тактическая доска для футбола, обновлены душевые и туалеты. Впервые установлена сушка для вещей футболистов после тренировок и игр.