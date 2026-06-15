Завершается капитальный ремонт стадиона «Мещера» в Егорьевске

В Егорьевске близится к концу капитальный ремонт стадиона «Мещера». На объекте работают тридцать два человека и шесть единиц техники.

По словам главного эксперта отдела ремонта и строительства объектов бюджетной сферы администрации округа Виталия Савченко, в административном корпусе со спортивным залом практически все готово. Полностью смонтированы потолки, двери, вентилируемый фасад, кровля, входные группы, слаботочные системы и заземление. Чистовая отделка помещений завершена. Внутренние инженерные сети готовы на девяносто процентов, система электроснабжения — на девяносто пять, вентиляция — на девяносто.

На улице также проделана большая работа. Футбольное поле и беговые дорожки готовы на девяносто пять процентов. Наполовину смонтированы мачты освещения. Материалы для трибун уже завезли. Модульные помещения готовы наполовину. Мини-футбольное поле — на семьдесят процентов.

Теннисные корты, многофункциональная площадка и зона воркаута только начали делать — готовность пока десять процентов. Ливневую канализацию уже сделали полностью, освещение — на девяносто процентов.

Строители стараются успеть к сроку. Если все пойдет по плану, уже в августе жители Егорьевска смогут заниматься на обновленном стадионе. Там будет и футбольное поле, и беговые дорожки, и теннисные корты, и тренажеры на свежем воздухе, и трибуны для зрителей.