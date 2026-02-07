Завершается капитальный ремонт корпуса колледжа «Подмосковье» в Химках

Корпус №9 колледжа «Подмосковье» в городе Химки готовится к открытию после капитального ремонта. Специалисты завершили чистовые отделочные работы, а общая готовность объекта достигла 99%.

Начальник участка подрядной организации Юрий Кулик провел экскурсию по обновленному зданию. В столовой, спортивном и актовом зале основная часть работ уже завершена. Корпус преобразился: установлены новые окна и двери, заменена сантехника, появились современные интерактивные доски.

Строителям осталось провести пусконаладочные работы. Особое внимание было уделено потолку первого этажа. «Мы ушли от типового армстронга и сделали потолок в техно-стиле, покрасили его в графитовый цвет. Будут подвесные системы, освещение тем самым будет оттенять потолок. Это очень красиво», — отметил Юрий Кулик.

Актовый зал также получил новый облик. Установлено современное звуковое и световое оборудование, расширена сцена, обновлены кулисы и занавес. Возле корпуса проведены работы по благоустройству территории: забетонированы дороги, установлены бордюры, сделаны отмостки вокруг здания. Как только сойдет снег, на газонах высадят кустарники, оборудуют зоны отдыха и спортивные площадки.

Полностью завершить работы по капитальному ремонту планируют в августе 2026 года.