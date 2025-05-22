Заведующую ЦАОП во Фрязине Александру Харченко отметили благодарственным письмом

В Доме Правительства Подмосковья прошла VI конференция онкологов Московской области и Ассоциации организаторов здравоохранения, посвященная 80-летию региональной онкослужбы. В рамках мероприятия специалисты обсудили инновации в диагностике и лечении рака, обменялись опытом и наметили планы дальнейшего развития онкологической помощи.

Одним из важных событий конференции стало награждение врачей-онкологов за значительный вклад в развитие здравоохранения Московской области. В числе отмеченных — заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи обособленного подразделения имени Гольца Щелковской больницы во Фрязино, врач-онколог, акушер-гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Александра Харченко.

Центром амбулаторной онкологической помощи во Фрязине, открытый в 2021 году, оказывает амбулаторную помощь жителям Фрязино, Щелково и Лосино-Петровского. В центре проводятся консультации, комплексные обследования для выявления рисков онкопатологии, а также профилактические мероприятия. Так, каждую последнюю субботу месяца в ЦАОП проходит День открытых дверей, где любой желающий может пройти бесплатный онкоскрининг с лабораторными и инструментальными исследованиями.

В этом месяце День открытых дверей состоится 31 мая по адресу: Фрязино, Московская улица, 7, к. 1, 4 этаж, правое крыло, кабинет 429. Предварительная запись открыта с 25 по 30 мая по телефону 8 (991) 573-96-43.

Награждение Александры Харченко подтверждает высокий уровень профессионализма и важность работы ЦАОП в системе регионального здравоохранения.