Заведующим поликлиники № 2 в Лобне стал Артур Айсулов
Штат городской поликлиники № 2 городского округа Лобня пополнил врач Артур Айсулов. Он занял в медучреждении должность заведующего.
Новый заведующий лобненской поликлиники № 2 Артур Айсулов окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию по направлению «лечебное дело» и обучился по программе «Психиатрия и наркология».
«Наша задача — организовать работу поликлиники так, чтобы медицинские услуги были доступными и качественными для жителей микрорайона Красная Поляна», — отметил он.
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