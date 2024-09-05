Заведующим поликлиники № 2 в Лобне стал Артур Айсулов

Штат городской поликлиники № 2 городского округа Лобня пополнил врач Артур Айсулов. Он занял в медучреждении должность заведующего.

Новый заведующий лобненской поликлиники № 2 Артур Айсулов окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию по направлению «лечебное дело» и обучился по программе «Психиатрия и наркология».

«Наша задача — организовать работу поликлиники так, чтобы медицинские услуги были доступными и качественными для жителей микрорайона Красная Поляна», — отметил он.

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