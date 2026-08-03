В Дмитровском роддоме произошли значительные изменения благодаря новому руководителю Михаилу Цурцумии. За неполных два года работы он сумел превратить обычное медицинское учреждение в современный родильный дом.

Михаил Цурцумия — опытный врач с четвертьвековым стажем работы в ведущих роддомах Подмосковья и Москвы. Среди мест его работы — Одинцово, Волоколамск, Зеленоград и клиническая больница имени Юдина в столице.

По инициативе главного акушера в роддоме появилась библиотека для беременных, где будущие мамы могут найти полезную литературу и просто отдохнуть с книгой. Также была создана школа вокала, ведь, по мнению врача, пение благотворно влияет на эмоциональное состояние беременных и развитие малыша.

Кроме того, Михаил Цурцумия внедрил занятия с психологом, арт-терапию и йогу для беременных. Эти мероприятия помогают женщинам подготовиться к родам не только физически, но и морально.

Визуальные изменения также заметны: создана красивая фотозона для памятных снимков, а на улице появились волшебные шары, которые загораются синим цветом при рождении мальчика и розовым — девочки. Это создает праздничную атмосферу для каждой семьи.

По словам Михаила Цурцумии, все эти нововведения направлены на то, чтобы женщины чувствовали себя комфортно и готовились к материнству с улыбкой.