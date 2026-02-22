Заведующий отделением в Наро-Фоминском перинатальном центре: «Главное качество врача — совесть

В отделении детской реанимации Наро-Фоминского перинатального центра редко бывает тихо. Когда все аппараты работают, в воздухе стоит гул, который сопровождает бесшумную работу врачей. Заведующий отделением Сергей Пряхин называет свою команду «спецназом».

По словам Сергея Пряхина, январь был тяжелым месяцем: в отделение поступили 70 детей, 40 из них — недоношенные. Самый маленький пациент весил 640 граммов. Для врача такие цифры — не просто статистика, а судьбы, которые зависят от его действий.

Врачи в этом отделении владеют несколькими специальностями: анестезиология-реанимация, неонатология, ультразвуковая диагностика. По словам Сергея Сергеевича, им не нужно ждать узких специалистов, чтобы экстренно диагностировать состояние ребенка.

С 2021 года Сергей Пряхин возглавляет отделение реанимации новорожденных в Наро-Фоминске. За его плечами — интернатура по детской анестезиологии, работа в роддомах Москвы и Подмосковья. И сотни детей, которых удалось спасти.

Заведующий считает, что главное качество для работы в детской реанимации — это совесть. Врач должен относиться к делу ответственно, не работать спустя рукава, ведь в его руках находится жизнь ребенка.