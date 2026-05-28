Заведующая инфекционным отделением получила награду за профессионализм

Врач Светлана Киян — заведующая инфекционным отделением Одинцовской областной больницы. Она проработала в профессии 33 года и добилась значительных успехов. Среди ее наград — орден Пирогова, звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области», «Отличник здравоохранения РФ», знак Московской областной думы «За труды». Недавно она стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей.

Заведующая инфекционным отделением поделилась своими воспоминаниями: «Врачом я мечтала быть с детства. Лечила кукол, оперировала их. Сначала хотела быть хирургом, но когда я поступила в институт, пришла работать в инфекционное отделение — я поняла, что это именно то, что мне нужно».

Светлана Киян считает свою работу очень важной и ответственной. Во время пандемии коронавируса она спасла сотни жизней. Каждый день в отделении начинается с пятиминутки, где дежурный врач докладывает обстановку, а затем все специалисты подробно рассказывают о состоянии своих пациентов. После этого начинается обход отделения заведующим.

Молодые врачи, которые работают под руководством Светланы Киян, получают бесценный опыт. Они стремятся попасть именно в это отделение, потому что здесь особая атмосфера и работают единомышленники, влюбленные в свою профессию.