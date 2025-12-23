Заведение общепита в Реутове оштрафовали за незаконную продажу алкоголя

Минсельхозпрод Подмосковья продолжает следить за соблюдением правил продажи алкоголя. По решению арбитражного суда после проверок к ответственности привлекли кальян-бар «Вампитер» в Реутове, в котором реализовывали спиртное без лицензии.

В ходе контрольной закупки 28 апреля в заведении выявили продажу коньяка без наличия лицензии. Это было подтверждено актом, протоколами осмотра и изъятием, а также фотоматериалами.

Суд установит факт правонарушения и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. Изъятую продукцию направили на утилизацию.

«Данное решение демонстрирует принципиальную позицию судебной системы в борьбе с незаконным оборотом алкоголя и подтверждает, что защита здоровья и безопасности граждан остается приоритетом», — отметили в Арбитражном суде Московской области.